Mercato: viola ancora forti su Laxalt, ma occhio alla Lazio...
Dopo aver accarezzato l'addio la scorsa estate, Diego Laxalt sembra pronto per congedare la Genova rossoblu. Per l'esterno uruguaiano non mancano di certo gli interessamenti, alcuni di questi anche mo...
Dopo aver accarezzato l'addio la scorsa estate, Diego Laxalt sembra pronto per congedare la Genova rossoblu. Per l'esterno uruguaiano non mancano di certo gli interessamenti, alcuni di questi anche molto allettanti. Dopo essere stato nel mirino della Roma, adesso le società maggiormente interessate, sembrano essere Lazio e Fiorentina, alla quale già interessava nelle ultime sessioni di mercato. Per il momento il Genoa non ha ancora ricevuto offerte ufficiali, ma rimane monitorato da diversi club di A. Lo riporta tuttomercatoweb.com.