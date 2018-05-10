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La Nazione: Laxalt è un obiettivo della Fiorentina, ora si attende il via libera da parte del cda

La Fiorentina resta sulle tracce di Diego Laxalt del Genoa, ma il problema resta l’eventuale investimento da mettere a bilancio. I dirigenti viola, prima di aprire una trattativa diretta, dovranno asp...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 maggio 2018 12:40
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La Fiorentina resta sulle tracce di Diego Laxalt del Genoa, ma il problema resta l’eventuale investimento da mettere a bilancio. I dirigenti viola, prima di aprire una trattativa diretta, dovranno aspettare il via libera del prossimo consiglio di amministrazione, durante il quale sarà stanziata la cifra per il budget delle operazioni estive.

Fonte: La Nazione

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