I viola continuano a seguire Laxalt del Milan. Piace la duttilità dell'uruguaiano. Su di lui c'è anche l'Atalanta

Secondo La Repubblica, la Fiorentina sta monitorando Diego Laxalt del Milan. Ai dirigenti viola l'uruguaiano vista la sua rapidità e duttilità piace molto. Con i rossoneri non ha trovato la continuità...

A cura di Redazione Labaroviola 18 agosto 2019 11:06

Condividi