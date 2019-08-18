I viola continuano a seguire Laxalt del Milan. Piace la duttilità dell'uruguaiano. Su di lui c'è anche l'Atalanta
Secondo La Repubblica, la Fiorentina sta monitorando Diego Laxalt del Milan. Ai dirigenti viola l'uruguaiano vista la sua rapidità e duttilità piace molto. Con i rossoneri non ha trovato la continuità...
A cura di Redazione Labaroviola
18 agosto 2019 11:06
Secondo La Repubblica, la Fiorentina sta monitorando Diego Laxalt del Milan. Ai dirigenti viola l'uruguaiano vista la sua rapidità e duttilità piace molto. Con i rossoneri non ha trovato la continuità sperata ed è sempre stato sottotono cerca quindi un riscatto. Su di lui c'è anche l'Atalanta in cerca di altri calciatori per le tre competizioni che disputerà.