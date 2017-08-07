Pedullà: "La Fiorentina sfida la Juventus per Laxalt, offerti 13 milioni piu bonus. In settimana Corvino chiude due colpi"

Il Genoa chiede 15 milioni e Corvino ha offerto 13 milioni più bonus, ma l'accordo con il calciatore non c'è" così Pedullà

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno queste le sue parole:

"La situazione per Laxalt è molto calda, piace anche alla Juventus. Il Genoa lo vende per 14-15 milioni, la Fiorentina ha offerto 13 milioni, compresi i bonus. La Fiorentina si è fatta avanti in modo concreto, serve trovare l’accordo col calciatore. Per Kalinic tutto fermo, il Milan vuole decidere con calma cosa fare. Politano? Costa molto, al momento la Fiorentina è più decisa su Laxalt. Tra l’esterno offensivo e il terzino, Corvino può fare due colpi in questa settimana"