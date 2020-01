Minuti decisivi per il futuro di Domenico Criscito. Come vi stiamo raccontando dalla giornata di ieri, il difensore ha rotto con il Genoa, ma ancora non ha aperto totalmente al trasferimento alla Fiorentina. Ora nuovo summit tra le due società, decisivo per capire la soluzione finale. Un appuntamento da dentro e fuori. Se non si dovesse trovare l’intesa, restano vive le piste Juan Jesus e Laxalt per i viola.

