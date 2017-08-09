Baiano: "Strinic profilo giusto, vorrei ancora Kalinic a Firenze. Jovetic lo vedo in due ruoli..."
Ciccio Baiano "La priorità sul mercato è l'acquisto di un terzino sinistro. Strinic mi piace, può essere il profilo giusto. E' bravo e non costa tanto. Davanti invece la Fiorentina è messa meglio, anc...
A cura di Redazione Labaroviola
09 agosto 2017 17:35
Ciccio Baiano "La priorità sul mercato è l'acquisto di un terzino sinistro. Strinic mi piace, può essere il profilo giusto. E' bravo e non costa tanto. Davanti invece la Fiorentina è messa meglio, anche se forse manca un esterno. Kalinic? Trattenerlo sarà dura, ma sarei felice di vederlo ancora a Firenze. Se partirà, andrà sostituito con un attaccante già pronto. Jovetic? Può fare la falsa punta o il trequartista. Non può sostituire lui il croato".