Baiano: "Strinic profilo giusto, vorrei ancora Kalinic a Firenze. Jovetic lo vedo in due ruoli..."

Ciccio Baiano "La priorità sul mercato è l'acquisto di un terzino sinistro. Strinic mi piace, può essere il profilo giusto. E' bravo e non costa tanto. Davanti invece la Fiorentina è messa meglio, anc...

A cura di Redazione Labaroviola 09 agosto 2017 17:35

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