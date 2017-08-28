Pedullà: "Laurini ha buone qualità ma il momento dei viola non lo aiuta. Strinic? Servono 4/5 mln"

Laurini può crescere ancora con Pioli, ma ora c'è la necessità di vedere tutto e subito

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Laurini? C’è una linea di demarcazione tra le qualità, le caratteristiche e il momento. Le qualità e le caratteristiche di Laurini sono importanti e il ragazzo può crescere ancora con Pioli. Il momento non è dei migliori, perché c’è la necessità di vedere tutto e subito. Mi auguro che Vincent sia pronto subito (anche mentalmente) perché è quello che ci si aspetta da lui in questo momento".

Prosegue sul mercato viola: "Mercato? Al momento non ci sono altre operazioni per i viola. Strinic ha un ingaggio molto importante. La valutazione è tra i 4-5 milioni, quando la Fiorentina ha ascoltato questa valutazione l’ha ritenuta eccessiva".