Il Mattino: Fiorentina in vantaggio sulla Sampdoria nella corsa a Strinic

Il Napoli deve trovare una sistemazione al terzino, chiuso nel suo ruolo da Ghoulam e Mario Rui

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino – quotidiano da sempre vicino alle vicende che coinvolgono il Napoli – la Fiorentina è in pole per Ivan Strinic. Sul giocatore c’era anche la Sampdoria, ma i viola in questo momento sono in vantaggio. Il club azzurro dovrà per forza di cose trovare una sistemazione al terzino croato, visto che in quel ruolo ci sono già Ghoulam e Mario Rui a disposizione di Maurizio Sarri.