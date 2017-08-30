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Il Mattino: Fiorentina in vantaggio sulla Sampdoria nella corsa a Strinic

Il Napoli deve trovare una sistemazione al terzino, chiuso nel suo ruolo da Ghoulam e Mario Rui

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 agosto 2017 12:30
Il Mattino: Fiorentina in vantaggio sulla Sampdoria nella corsa a Strinic -
Rassegna Stampa
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Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino – quotidiano da sempre vicino alle vicende che coinvolgono il Napoli – la Fiorentina è in pole per Ivan Strinic. Sul giocatore c’era anche la Sampdoria, ma i viola in questo momento sono in vantaggio. Il club azzurro dovrà per forza di cose trovare una sistemazione al terzino croato, visto che in quel ruolo ci sono già Ghoulam e Mario Rui a disposizione di Maurizio Sarri.

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