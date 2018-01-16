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Da Genova: buona notizie per la Samp, si svuota l'infermeria. Zapata e Strinic ok per la Fiorentina...

Buone notizie dall’infermeria della Sampdoria, prossima avversaria della Fiorentina in campionato. Come ricorda La Repubblica, Giampaolo recupererà dopo la sosta tutti i suoi infortunati, a cominciare...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 gennaio 2018 15:46
Da Genova: buona notizie per la Samp, si svuota l'infermeria. Zapata e Strinic ok per la Fiorentina... - Giampaolo sulla panchina della Sampdoria
Giampaolo sulla panchina della Sampdoria
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Buone notizie dall’infermeria della Sampdoria, prossima avversaria della Fiorentina in campionato. Come ricorda La Repubblica, Giampaolo recupererà dopo la sosta tutti i suoi infortunati, a cominciare da Duvan Zapata, che torna in lotta per una maglia da titolare. Ok anche Strinic, che potrebbe riprendere il suo posto sulla fascia.

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