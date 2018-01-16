Da Genova: buona notizie per la Samp, si svuota l'infermeria. Zapata e Strinic ok per la Fiorentina...
Buone notizie dall’infermeria della Sampdoria, prossima avversaria della Fiorentina in campionato. Come ricorda La Repubblica, Giampaolo recupererà dopo la sosta tutti i suoi infortunati, a cominciare...
A cura di Redazione Labaroviola
16 gennaio 2018 15:46
Buone notizie dall’infermeria della Sampdoria, prossima avversaria della Fiorentina in campionato. Come ricorda La Repubblica, Giampaolo recupererà dopo la sosta tutti i suoi infortunati, a cominciare da Duvan Zapata, che torna in lotta per una maglia da titolare. Ok anche Strinic, che potrebbe riprendere il suo posto sulla fascia.