Ceccarini: "La Fiorentina sta pensando di tornare sul mercato, occhio a Strinic..."

Fino a ieri sera il mercato in entrata era considerato chiuso, ma ora è probabile che possa arrivare ancora qualcuno entro giovedì

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "La Fiorentina nelle ultime ore sta pensando di tornare sul mercato per almeno uno o due elementi. A destra qualcosa ci sarebbe da fare in effetti ma facciamo attenzione anche agli altri reparti. Starei con le antenne diritte per queste ultime ore di mercato".

Prosegue poi sugli obiettivi viola: "C’è ancora la mezza idea Strinic, che però il Napoli da via solo a titolo definitivo".

E su coloro che invece potrebbero lasciare Firenze: " Non so se ci siano offerte per Tomovic e Maxi Olivera. Rebic e Mati? Per Rebic c’era l’interesse della neo promossa inglese mentre per Mati le opzioni potrebbero essere la Spagna e il Portogallo".

Conclude con un pensiero sul mercato della società gigliata: "Fino a ieri sera il mercato in entrata era considerato chiuso. Adesso è facile che possa riaprirsi per un colpo più last minute. L’impressione è che qualcuno arriverà".