E intanto la Samp chiude per Strinic e Zapata: Ferrero porta a Genova i due ex obiettivi viola
Secondo quanto riportano i media vicini al mondo doriano, la Sampdoria sarebbe sul punto di chiudere la trattativa col Napoli per il passaggio in blucerchiato di Strinic e Zapata. Ferrereo starebbe qu...
A cura di Redazione Labaroviola
26 agosto 2017 15:56
Secondo quanto riportano i media vicini al mondo doriano, la Sampdoria sarebbe sul punto di chiudere la trattativa col Napoli per il passaggio in blucerchiato di Strinic e Zapata. Ferrereo starebbe quindi per portare a Genova i due ex obiettivi viola: se Zapata, forse, non era la prima scelta, un po' di rammarico in più resta per Strinic.