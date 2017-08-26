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E intanto la Samp chiude per Strinic e Zapata: Ferrero porta a Genova i due ex obiettivi viola

Secondo quanto riportano i media vicini al mondo doriano, la Sampdoria sarebbe sul punto di chiudere la trattativa col Napoli per il passaggio in blucerchiato di Strinic e Zapata. Ferrereo starebbe qu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 agosto 2017 15:56
E intanto la Samp chiude per Strinic e Zapata: Ferrero porta a Genova i due ex obiettivi viola -
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Secondo quanto riportano i media vicini al mondo doriano, la Sampdoria sarebbe sul punto di chiudere la trattativa col Napoli per il passaggio in blucerchiato di Strinic e Zapata. Ferrereo starebbe quindi per portare a Genova i due ex obiettivi viola: se Zapata, forse, non era la prima scelta, un po' di rammarico in più resta per Strinic.

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