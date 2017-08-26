E intanto la Samp chiude per Strinic e Zapata: Ferrero porta a Genova i due ex obiettivi viola

Secondo quanto riportano i media vicini al mondo doriano, la Sampdoria sarebbe sul punto di chiudere la trattativa col Napoli per il passaggio in blucerchiato di Strinic e Zapata. Ferrereo starebbe qu...

A cura di Redazione Labaroviola 26 agosto 2017 15:56

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