Strinic: "Ho scelto la Sampdoria per il suo gioco, avevo anche un'offerta della Fiorentina ma..."
Il terzino sinistro della Sampdoria Strinic ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole: "Non potevo fare scelta migliore, qui è tutto splendido per me, la mia famiglia, i tifosi e la s...
A cura di Redazione Labaroviola
25 novembre 2017 10:58
Il terzino sinistro della Sampdoria Strinic ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole: "Non potevo fare scelta migliore, qui è tutto splendido per me, la mia famiglia, i tifosi e la squadra. Avevo anche altre offerte, una dalla Fiorentina, ma sapere di trovare un’idea di gioco simile a quella su cui lavoravo da anni è stato decisivo.”
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