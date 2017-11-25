Strinic: "Ho scelto la Sampdoria per il suo gioco, avevo anche un'offerta della Fiorentina ma..."

Il terzino sinistro della Sampdoria Strinic ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole: "Non potevo fare scelta migliore, qui è tutto splendido per me, la mia famiglia, i tifosi e la s...

A cura di Redazione Labaroviola 25 novembre 2017 10:58

Condividi