Il Mattino: Strinic non rientra più nei piani del Napoli, la Fiorentina ora è a un passo
Sarri ha scelto Mario Rui e la Fiorentina è nettamente in vantaggio su Galatasaray e Watford
A cura di Redazione Labaroviola
10 agosto 2017 12:54
Ivan Strinic è il nome più caldo per quello che riguarda le uscite del Napoli. Il terzino croato non rientra nei piani di Maurizio Sarri dopo l'arrivo di Mario Rui e una sua partenza immediata è scontata più di quella di Emanuele Giaccherini, per il quale si aspetteranno i preliminari di Europa League. Il discorso con la Fiorentina è avviato mentre Galatasaray e Watford sono ormai defilate.
Fonte: Il Mattino