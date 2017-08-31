Retroscena Gazzetta, Strinic aveva chiesto alla Fiorentina un ingaggio da due milioni di euro l'anno
Adesso è praticamente un nuovo giocatore della Sampdoria ma il terzino sinistro croato è stato molto vicino all'approdo in maglia viola
A cura di Redazione Labaroviola
31 agosto 2017 10:58
Quella di ieri è stata una giornata importante sull’asse Firenze-Napoli. Come previsto Corvino ha provato a convincere il croato Strinic a vestirsi di viola. L’apertura di giocatore e club si è però scontrata con la richiesta d’ingaggio considerata troppo alta (biennale a quasi due milioni netti a stagione). Così poi il terzino è diventato un nuovo giocatore della Sampdoria con la Fiorentina che non ha deciso di accontentare il calciatore.
La Gazzetta dello Sport