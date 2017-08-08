Gazzetta, la Fiorentina offre 4 milioni al Napoli per avere Strinic, potrebbe essere il nuovo terzino sinistro viola

Escluso dalla lista per la Champions League dal Napoli di Maurizio Sarri, la Fiorentina sta pensando seriamente al terzino classe 87 croato

Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport la Fiorentina sarebbe seriamente interessata a Strinic del Napoli. Il terzino sinistro è stato anche escluso dalla lista Uefa per la Champions e sarebbe in uscita. L'offerta viola per portarlo a Firenze è di 4 milioni, adesso si aspetta la risposta del club di De Laurentiis.