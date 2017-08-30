Sky Sport, non solo Giaccherini, la Fiorentina con il Napoli tratta anche Strinic

Non solo Giaccherini negli obiettivi caldi della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Sky Sport anche Strinic sulla via di Firenze

Asse caldissimo tra Fiorentina e Napoli nelle ultime ore. Oltre a Giaccherini, le due squadre starebbero parlando anche del terzino Ivan Strinic, in uscita dal club partenopeo perché chiuso da Ghoulam e Mario Rui. Un doppio affare che potrebbe chiudersi a breve, come riporta Sky Sport.

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