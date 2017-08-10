Bene, bene, Benassi. Colpo Fiorentina, 13 milioni al Torino. Adesso Strinic e Jesè Rodriguez

Il Corriere dello Sport Stadio titola così stamattina. Adesso tocca ad altri colpi, uno sarà il terzino, un altro l'esterno d'attacco

“Bene, bene, Benassi. Colpo Fiorentina, 13 milioni al Torino“. Questo il titolo del Corriere dello Sport Stadio. Per il centrocampista italiano un contratto di cinque anni, oggi la sua prima giornata fiorentina. Il mercato però non si ferma: adesso tocca al terzino sinistro (Strinic?) e (Jesè?) ma è ancora aperto il nodo Kalinic. Ieri test per Eysseric che stasera sarà in campo a Pistoia per l’esordio con la maglia viola.