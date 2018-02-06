Snobbato dalla Fiorentina che gli preferì Biraghi. Adesso Strinic va al Milan a giugno gratis
In questi giorni il Milan ha informato la Sampdoria e preso contatti con il giocatore. Ivan Strinic ha un contratto in scadenza a giugno con un opzione per il rinnovo fino al 2020. Il club di via Aldo...
A cura di Redazione Labaroviola
06 febbraio 2018 16:28
In questi giorni il Milan ha informato la Sampdoria e preso contatti con il giocatore. Ivan Strinic ha un contratto in scadenza a giugno con un opzione per il rinnovo fino al 2020. Il club di via Aldo Rossi si starebbe muovendo in anticipo sul Napoli, che sarebbe interessato a portarlo al San Paolo per la seconda volta. La dirigenza rossonera dovrebbe incontrare l’agente del giocatore nei prossimi giorni: l’obiettivo è formalizzare un accordo che lo porti a Milano a luglio a parametro zero.
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