Gazzetta: terzino sinistro, che problema. Strinic verrebbe ma spara alto, Antonelli dice no, Stafylidis costa troppo...
La Gazzetta dello Sport di oggi fa il punto sui terzini sinistri cercati dalla Fiorentina: Luca Antonelli ha rifiutato la destinazione viola dal Milan, mentre Ivan Strinic ha chiesto un ingaggio altis...
A cura di Redazione Labaroviola
15 agosto 2017 12:15
La Gazzetta dello Sport di oggi fa il punto sui terzini sinistri cercati dalla Fiorentina: Luca Antonelli ha rifiutato la destinazione viola dal Milan, mentre Ivan Strinic ha chiesto un ingaggio altissimo. Problemi anche per Kostas Stafylidis: il greco costa troppo, circa 10 milioni di euro.