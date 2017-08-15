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Gazzetta: terzino sinistro, che problema. Strinic verrebbe ma spara alto, Antonelli dice no, Stafylidis costa troppo...

La Gazzetta dello Sport di oggi fa il punto sui terzini sinistri cercati dalla Fiorentina: Luca Antonelli ha rifiutato la destinazione viola dal Milan, mentre Ivan Strinic ha chiesto un ingaggio altis...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 agosto 2017 12:15
Gazzetta: terzino sinistro, che problema. Strinic verrebbe ma spara alto, Antonelli dice no, Stafylidis costa troppo... -
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La Gazzetta dello Sport di oggi fa il punto sui terzini sinistri cercati dalla Fiorentina: Luca Antonelli ha rifiutato la destinazione viola dal Milan, mentre Ivan Strinic ha chiesto un ingaggio altissimo. Problemi anche per Kostas Stafylidis: il greco costa troppo, circa 10 milioni di euro.

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