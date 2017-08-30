Sfuma ufficialmente Strinic, va alla Sampdoria con Duvan Zapata per 22 milioni di euro complessivi

Grande operazione di mercato della Sampdoria che prende dal Napoli il terzino sinistro e il nuovo centravanti. Niente Firenze per Strinic

E' fatta per la doppia cessione alla Sampdoria di Duvan Zapata e Ivan Strinic. Il Napoli proprio in questi minuti ha definito l'operazione con il club di Ferrero per 22mln di euro complessivi per i due giocatori. Bruciato dunque il Sassuolo che ha perso Duvan tentennando sulla richiesta di opzione su Berardi da parte del Napoli.

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