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Sfuma ufficialmente Strinic, va alla Sampdoria con Duvan Zapata per 22 milioni di euro complessivi

Grande operazione di mercato della Sampdoria che prende dal Napoli il terzino sinistro e il nuovo centravanti. Niente Firenze per Strinic

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 agosto 2017 23:38
Sfuma ufficialmente Strinic, va alla Sampdoria con Duvan Zapata per 22 milioni di euro complessivi -
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E' fatta per la doppia cessione alla Sampdoria di Duvan Zapata e Ivan Strinic. Il Napoli proprio in questi minuti ha definito l'operazione con il club di Ferrero per 22mln di euro complessivi per i due giocatori. Bruciato dunque il Sassuolo che ha perso Duvan tentennando sulla richiesta di opzione su Berardi da parte del Napoli.

 

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