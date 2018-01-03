Mercato, Corvino punta due mediani: Stafylidis viola con 2 milioni, Roussillon in partenza dal Montpellier
Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola punta su due nomi caldi per il direttore Pantaleo Corvino, nel mercato di gennaio. Trattasi del mediano dell'Augsburg Konstantinos Stafylidis, che dovr...
A cura di Redazione Labaroviola
03 gennaio 2018 10:38
Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola punta su due nomi caldi per il direttore Pantaleo Corvino, nel mercato di gennaio. Trattasi del mediano dell'Augsburg Konstantinos Stafylidis, che dovrebbe avere un prezzo non superiore ai due milioni di euro, e di Jerome Roussillon, mediano del Montpellier che il club ha definito in questi giorni "in partenza".