Gianluca Di Marzio conferma: "La Fiorentina vuole Stafylidis, terzino sinistro classe 93. Interessava anche alla Roma"

Confermata la notizia di "Bild" la società viola dopo Laxalt e Strinic pensa anche a Stafylidis" così Gianluca Di Marzio sul suo sito

Fiorentina alla ricerca di un nuovo esterno sinistro, con i nomi di Strinic e Laxalt sulla lista di Pantaleo Corvino. Ma si guarda anche all'estero, esattamente in Germania. Arrivano conferme, infatti, riguardo l'interesse per Konstantinos Stafylidis dell'Augsburg di cui ha raccontato anche la Bild. Si tratta di una nuova idea per la società viola (in passato piaceva anche alla Roma), che ci sta provando. E per la Fiorentina un nome nuovo da aggiungere alla lista per la fascia sinistra: dopo Strinic e Laxalt, ecco Stafylidis.

Gianlucadimarzio.com