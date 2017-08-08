Nicolodi: "Stafylidīs adatto alla Serie A, è più propositivo di Maxi Olivera"
Ha un sinistro potentissimo, anche se deve un po' lavorare sul piano difensivo
A cura di Redazione Labaroviola
08 agosto 2017 15:48
Pietro Nicolodi, noto giornalista di Fox Sports nonché esperto di calcio tedesco, ha speso alcune parole sul conto di Kōnstantinos Stafylidīs, recentemente accostato alla Fiorentina: "Ha un sinistro potentissimo: mi ricordo un suo gol da 35 metri".
Prosegue sempre sull'esterno difensivo: "E' più propositivo di Maxi Olivera, anche se deve un po' lavorare sul piano difensivo. Se non è infortunato, Stafylidis è un buon giocatore, adatto alla Serie A".