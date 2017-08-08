Nicolodi: "Stafylidīs adatto alla Serie A, è più propositivo di Maxi Olivera"

Ha un sinistro potentissimo, anche se deve un po' lavorare sul piano difensivo

Pietro Nicolodi, noto giornalista di Fox Sports nonché esperto di calcio tedesco, ha speso alcune parole sul conto di Kōnstantinos Stafylidīs, recentemente accostato alla Fiorentina: "Ha un sinistro potentissimo: mi ricordo un suo gol da 35 metri".

Prosegue sempre sull'esterno difensivo: "E' più propositivo di Maxi Olivera, anche se deve un po' lavorare sul piano difensivo. Se non è infortunato, Stafylidis è un buon giocatore, adatto alla Serie A".