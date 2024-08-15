Antonelli: "Tessmann è fuori dal progetto Venezia, il giocatore non è sereno né convinto"

Il direttore sportivo dei lagunari si è espresso oggi riguardo al centrocampista statunitense avvicinato alla Fiorentina

Il ds del Venezia Filippo Antonelli ha rilasciato un'intervista a Il Gazzettino riguardo alla situazione del centrocampista americano Tanner Tessmann che è stato seguito di recente dal club Viola. Il giocatore è stato messo fuori rosa dopo che la trattativa non si è concretizzata a causa delle commissioni chieste dai suoi agenti, ecco le sue parole: "Tessmann è fuori rosa, non rientra nel progetto del Venezia. Ci dispiace molto per lui, ma ha fatto tutto da solo, non è una situazione semplice però non dipende da noi. Non è un giocatore sereno, vogliamo calciatori che credono nel nostro progetto. Se dovesse restare credo che dovremo capire cosa fare, non è semplice tentare di ricucire."

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