Labaro Viola

Pedullà: "Il Milan ha fatto sapere alla Fiorentina di poter cedere subito Antonelli. Il calciatore..."

Nel corso della trasmissione in onda su Sportitalia "Calcio e Mercato" ha parlato l'esperto di mercato Alfredo Pedullà riguardo l'interesse viola per Antonelli. Queste le sue parole: "Il Milan ha aper...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 gennaio 2018 10:00
Pedullà: "Il Milan ha fatto sapere alla Fiorentina di poter cedere subito Antonelli. Il calciatore..." -
Calciomercato
Fiorentina
Milan
Pedulla
Antonelli
Condividi

Nel corso della trasmissione in onda su Sportitalia "Calcio e Mercato" ha parlato l'esperto di mercato Alfredo Pedullà riguardo l'interesse viola per Antonelli. Queste le sue parole: "Il Milan ha aperto alla Fiorentina per Antonelli, nel senso che lo libererebbe subito e adesso l’ultima parola spetta al giocatore. Sin qui però il club viola non si è ancora fatto sentire formalmente"

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok