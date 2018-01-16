Pedullà: "Il Milan ha fatto sapere alla Fiorentina di poter cedere subito Antonelli. Il calciatore..."

Nel corso della trasmissione in onda su Sportitalia "Calcio e Mercato" ha parlato l'esperto di mercato Alfredo Pedullà riguardo l'interesse viola per Antonelli. Queste le sue parole: "Il Milan ha aper...

A cura di Redazione Labaroviola 16 gennaio 2018 10:00

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