Antonelli rivela: “Fiorentina voleva Mandragora a tutti i costi. Questa veemenza ha fatto la differenza”

L’operatore di mercato Stefano Antonelli, che fa parte dell’entourage di Rolando Mandragora, è intervenuto ai microfoni di TMW per parlare dell’operazione che ha portato il centrocampista ex Torino ad indossare la maglia della Fiorentina. Ecco le sue parole: “Sono momenti di mercato. A Torino è stato molto bene, un anno e mezzo vissuti con il vero cuore granata. La Fiorentina però è stata più veemente, sicura dell’operazione che voleva fare. Ha dato grande importanza al giocatore. In ogni caso sia Torino che Fiorentina rimangono due club importanti. Ma Rolando ha sentito la volontà dei viola e questo ha fatto la differenza. I tempi del diritto di riscatto hanno deciso molto. Poi c’è stata grande veemenza da parte della Fiorentina e questo ha fatto la differenza”.