L’entusiasmo di Igor: “L’Europa con la Fiorentina un sogno che si avvera. Voglio migliorare ancora”

Igor ha rilasciato un’intervista ai microfoni dell’edizione brasiliana di TNT Sports, durante la quale il difensore brasiliano ha parlato della sua avventura alla Fiorentina e di mister Italiano: “Ci sono le migliori aspettative, voglia di migliorare ancora dopo l’ultima stagione. Sono emozionato e fiducioso, giocare l’Europa con la Fiorentina sarà diverso e un sogno che si avvera. Non succede da molto tempo, ecco il nostro momento! Vogliamo fare bene in Conference. Italiano? È stata una delle cose più positive, ora abbiamo più possibilità di continuare il lavoro svolto la scorsa stagione e migliorare l’intesa in campo, visto che è rimasta anche gran parte della squadra“.