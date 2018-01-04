Pedullà: "La Fiorentina può puntare Antonelli solo se deciderà di abbassarsi l'ingaggio. Locatelli impossibile..."

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà, intervistato da Radio Bruno, ha parlato di terzini sinistri. "La Fiorentina può puntare Antonelli solo se deciderà di abbassarsi l'ingaggio o se il Milan partecip...

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà, intervistato da Radio Bruno, ha parlato di terzini sinistri. "La Fiorentina può puntare Antonelli solo se deciderà di abbassarsi l'ingaggio o se il Milan parteciperà. Santon? E' stato rivalutato dall'Inter ma dietro il club nerazzurro non può toccare nulla. Per il futuro può muoversi Criscito che va in scadenza ma non ora. Laxaalt? Ha rinnovato, non è in scadenza ed è più un esterno che un terzino, per prenderlo devi cambiare modulo. A centrocampo? Il Benevento fa una rivoluzione e Cataldi può essere pedina di scambio con la Lazio, possono esserci margini di manovra ma non su Locatelli che il Milan dà solo in prestito secco per valorizzare il giocatore e questo club che lo valorizza per poi restituirlo non può essere la Fiorentina".