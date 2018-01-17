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Antonelli e la soluzione di Corvino: prestito con diritto di riscatto a 3 milioni nel 2019

La Nazione in edicola oggi afferma che la Fiorentina continua ad insistere per Luca Antonelli. Difficile che il club rossonero lo liberi gratis, tuttavia. C’è però una soluzione al vaglio degli uomini...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 gennaio 2018 11:00
Antonelli e la soluzione di Corvino: prestito con diritto di riscatto a 3 milioni nel 2019 -
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La Nazione in edicola oggi afferma che la Fiorentina continua ad insistere per Luca Antonelli. Difficile che il club rossonero lo liberi gratis, tuttavia. C’è però una soluzione al vaglio degli uomini di mercato viola: il prestito lungo. Corvino potrebbe proporre un prestito fino al giugno 2019 con un diritto di riscatto parametrato all’età di Antonelli e quindi non superiore ai 3 milioni.

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