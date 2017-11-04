Martin Graiciar ancora a segno con la maglia dello Slovan Liberec, ma i tre punti vanno al Jihlava
Il gioiellino ceco Martin Graiciar si sta confermando un elemento di grande prospettiva in questa sua stagione allo Slovan Liberec. Il classe 1999 in prestito dalla Fiorentina ha scritto ancora una vo...
A cura di Redazione Labaroviola
04 novembre 2017 19:13
Il gioiellino ceco Martin Graiciar si sta confermando un elemento di grande prospettiva in questa sua stagione allo Slovan Liberec. Il classe 1999 in prestito dalla Fiorentina ha scritto ancora una volta il proprio nome nel tabellino dei marcatori questo pomeriggio, per sua sfortuna la rete è stata resa vana dalla sconfitta per 3-1 per mano del Jihlava...