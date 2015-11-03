Notizie Graiciar Fiorentina

Ufficiale, Graiciar passa al FK Mlada Boleslav dalla Fiorentina. La formula
01 ottobre 2020 20:00
Graiciar sui social: "Sono arrivato al capolinea di un'esperienza fatta di alti e bassi"
09 luglio 2019 16:45
Ufficiale: Graiciar passa allo Sparta Praha a titolo temporaneo. Il comunicato
09 luglio 2019 12:43
Martin Graiciar e Rafik Zekhnini non resteranno alla Fiorentina. È stata trovata una sistemazione
04 luglio 2019 20:53
Comunicato Fiorentina: Graiciar si è infortunato. Le condizioni...
24 agosto 2018 13:04
Antognoni: "Hancko tra i 50 migliori giovani al mondo. Vanta un gran sinistro. Graiciar invece..."
17 luglio 2018 17:50
Graiciar: "Voglio stare con la prima squadra, Pioli un grande allenatore. Vogliamo giocare l'Europa League"
17 luglio 2018 16:16
Laurini, Thereau e Graiciar non prenderanno parte alla prima amichevole, il motivo...
11 luglio 2018 11:07
Graiciar saluta lo Slovan Liberec: "Mi mancherete, vi devo molto. Ora penso alla Fiorentina"
06 giugno 2018 17:56
Graiciar si frattura una clavicola in allenamento, resterà fermo per un mese
15 febbraio 2018 12:27
Graiciar: "Pioli mi ha detto che gli piace il mio stile di gioco. Il Franchi? Vecchio, ma molto carino..."
26 dicembre 2017 15:56
Graiciar: "Sono della Fiorentina ma non voglio più andare in prestito. Sogno di giocare in Premier e in Bundesliga"
24 dicembre 2017 14:51
Martin Graiciar ancora a segno con la maglia dello Slovan Liberec, ma i tre punti vanno al Jihlava
04 novembre 2017 19:13
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