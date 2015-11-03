Labaro Viola

Notizie Graiciar Fiorentina

Ufficiale, Graiciar passa al FK Mlada Boleslav dalla Fiorentina. La formula

01 ottobre 2020 20:00

Graiciar sui social: "Sono arrivato al capolinea di un'esperienza fatta di alti e bassi"

09 luglio 2019 16:45

Ufficiale: Graiciar passa allo Sparta Praha a titolo temporaneo. Il comunicato

09 luglio 2019 12:43

Martin Graiciar e Rafik Zekhnini non resteranno alla Fiorentina. È stata trovata una sistemazione

04 luglio 2019 20:53

Comunicato Fiorentina: Graiciar si è infortunato. Le condizioni...

24 agosto 2018 13:04

Antognoni: "Hancko tra i 50 migliori giovani al mondo. Vanta un gran sinistro. Graiciar invece..."

17 luglio 2018 17:50

Graiciar: "Voglio stare con la prima squadra, Pioli un grande allenatore. Vogliamo giocare l'Europa League"

17 luglio 2018 16:16

Laurini, Thereau e Graiciar non prenderanno parte alla prima amichevole, il motivo...

11 luglio 2018 11:07

Graiciar saluta lo Slovan Liberec: "Mi mancherete, vi devo molto. Ora penso alla Fiorentina"

06 giugno 2018 17:56

Graiciar si frattura una clavicola in allenamento, resterà fermo per un mese

15 febbraio 2018 12:27

Graiciar: "Pioli mi ha detto che gli piace il mio stile di gioco. Il Franchi? Vecchio, ma molto carino..."

26 dicembre 2017 15:56

Graiciar: "Sono della Fiorentina ma non voglio più andare in prestito. Sogno di giocare in Premier e in Bundesliga"

24 dicembre 2017 14:51

Martin Graiciar ancora a segno con la maglia dello Slovan Liberec, ma i tre punti vanno al Jihlava

04 novembre 2017 19:13

Graiciar, Zekhnini e Eysseric. Questi i tre colpi di Corvino finanziati dalla cessione di Borja Valero all'Inter

13 luglio 2017 09:42

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