Graiciar si frattura una clavicola in allenamento, resterà fermo per un mese
Come annunciato quest'oggi in conferenza stampa dall'allenatore David Holoubek, l'attaccante Martin Graiciar, classe '99 che la Fiorentina ha acquistato in estate per 1,5 milioni dallo Slovan Liberec ...
A cura di Redazione Labaroviola
15 febbraio 2018 12:27
Come annunciato quest'oggi in conferenza stampa dall'allenatore David Holoubek, l'attaccante Martin Graiciar, classe '99 che la Fiorentina ha acquistato in estate per 1,5 milioni dallo Slovan Liberec per poi rispedirlo indietro in prestito per un anno, dovrà osservare un periodo di stop, stimato intorno ad un mese, a causa di una frattura alla clavicola che il giocatore ha riportato in allenamento.
Fonte: iSport.cz