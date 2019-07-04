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Martin Graiciar e Rafik Zekhnini non resteranno alla Fiorentina. È stata trovata una sistemazione

Secondo Radio Bruno, l'attaccante della Fiorentina Martin Graiciar è vicinissimo ad essere venduto allo Sparta Praga, mentre Rafik Zekhnini ritornerà ancora un anno in prestito al Twente in Olanda.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 luglio 2019 20:53
Martin Graiciar e Rafik Zekhnini non resteranno alla Fiorentina. È stata trovata una sistemazione - Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo Radio Bruno, l'attaccante della Fiorentina Martin Graiciar è vicinissimo ad essere venduto allo Sparta Praga, mentre Rafik Zekhnini ritornerà ancora un anno in prestito al Twente in Olanda.

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