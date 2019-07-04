Martin Graiciar e Rafik Zekhnini non resteranno alla Fiorentina. È stata trovata una sistemazione
Secondo Radio Bruno, l'attaccante della Fiorentina Martin Graiciar è vicinissimo ad essere venduto allo Sparta Praga, mentre Rafik Zekhnini ritornerà ancora un anno in prestito al Twente in Olanda.
A cura di Redazione Labaroviola
04 luglio 2019 20:53
Secondo Radio Bruno, l'attaccante della Fiorentina Martin Graiciar è vicinissimo ad essere venduto allo Sparta Praga, mentre Rafik Zekhnini ritornerà ancora un anno in prestito al Twente in Olanda.