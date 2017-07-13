Graiciar, Zekhnini e Eysseric. Questi i tre colpi di Corvino finanziati dalla cessione di Borja Valero all'Inter

Con i soldi della cessione di Borja Valero in nerazzurro Corvino ha piazzato tre colpi. Si tratta di tre giovani, due di queste vere e proprie scommesse

La cessione di Borja Valero ha di fatto finanziato tre operazioni in entrata.

Così, nella giornata di ieri, il mercato della Fiorentina si è acceso con l’annuncio ufficiale dell’ingaggio di Martin Graiciar (classe 1999) dallo Slovan Liberec. Professione attaccante, valutazione intorno ai 1,1 milioni, il giocatore ha già firmato il contratto che lo legherà alla Fiorentina nelle prossime cinque stagioni. Graiciar è attualmente impegnato negli Europei under 19 in Georgia.

Il secondo nome sul taccuino del Corvo è quello di Rafik Zekhnini (classe 1998) in arrivo dall’ Odd. Il costo dell’operazione è anche in questo caso intorno a 1,1 milioni di euro e per l’esterno offensivo si punta a uno sbarco in viola in tempi brevi con l’obiettivo di avviare il prima possibile il processo di inserimento e di crescita del giocatore nel calcio italiano.

Quindi Valentin Eysseric classe 1992. E’ lui il giocatore che Corvino vuole mettere a disposizione di Pioli per completare la corsia di sinistra. Eysseric arriva dal Nizza e l’accordo fra le parti è arrivato sulla base di 4 milioni di euro. Cifra questa che potrebbe essere accompagnata da un mini bonus legato al rendimento del giocatore nella stagione che verrà.

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