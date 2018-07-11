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Laurini, Thereau e Graiciar non prenderanno parte alla prima amichevole, il motivo...

La Fiorentina, alle ore 17.30, farà la sua prima uscita stagionale contro il Team Val di Fassa. Non tutti i giocatori, tuttavia, prenderanno parte alla prima partita amichevole. Infatti né Vincent Lau...

A cura di Gianmarco Biagioni
11 luglio 2018 11:07
Laurini, Thereau e Graiciar non prenderanno parte alla prima amichevole, il motivo... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Laurini
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Laurini
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La Fiorentina, alle ore 17.30, farà la sua prima uscita stagionale contro il Team Val di Fassa. Non tutti i giocatori, tuttavia, prenderanno parte alla prima partita amichevole. Infatti né Vincent Laurini, né Martin Graiciar né tantomeno Cyril Thereau saranno a disposizione di Stefano Pioli. I tre, anche oggi, svolgeranno un allenamento differenziato al fine di recuperare dai guai fisici riscontati nei primi giorni di ritiro.

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