Laurini, Thereau e Graiciar non prenderanno parte alla prima amichevole, il motivo...
La Fiorentina, alle ore 17.30, farà la sua prima uscita stagionale contro il Team Val di Fassa. Non tutti i giocatori, tuttavia, prenderanno parte alla prima partita amichevole. Infatti né Vincent Lau...
A cura di Gianmarco Biagioni
11 luglio 2018 11:07
La Fiorentina, alle ore 17.30, farà la sua prima uscita stagionale contro il Team Val di Fassa. Non tutti i giocatori, tuttavia, prenderanno parte alla prima partita amichevole. Infatti né Vincent Laurini, né Martin Graiciar né tantomeno Cyril Thereau saranno a disposizione di Stefano Pioli. I tre, anche oggi, svolgeranno un allenamento differenziato al fine di recuperare dai guai fisici riscontati nei primi giorni di ritiro.