Graiciar: "Pioli mi ha detto che gli piace il mio stile di gioco. Il Franchi? Vecchio, ma molto carino..."

Martin Graiciar è tornato a parlare del suo possibile futuro alla Fiorentina, nella giornata di Santo Stefano: "“Mi sono allenato con la squadra solo una settimana. Ho conosciuto giocatori come Babaca...

Martin Graiciar è tornato a parlare del suo possibile futuro alla Fiorentina, nella giornata di Santo Stefano: "“Mi sono allenato con la squadra solo una settimana. Ho conosciuto giocatori come Babacar o Federico Chiesa, figlio dell’ex attaccante Enrico. Mi sono divertito molto con gli altri giovani e con Dragowski. E’ stato bello vedere il modo di allenarsi. Il Franchi? L’ho visto solo dall’esterno quando sono andato a firmare il contratto. E’ un po’ vecchio, ma molto carino, tipicamente italiano. Ho parlato con Pioli, mi ha detto che gli piace il mio stile di gioco, ma non mi ha dato nessun compito specifico. Ora sto imparando l’italiano. Quando ero con loro provavo a parlare inglese, ma gli italiani sono molto orgogliosi parlavano soprattutto la loro lingua. Parlavo in inglese con i ragazzi più giovani e con il portoghese Bruno Gaspar”.