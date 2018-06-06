Graiciar saluta lo Slovan Liberec: "Mi mancherete, vi devo molto. Ora penso alla Fiorentina"

Per Martin Graiciar, giovane di proprietà della Fiorentina ma lasciato in prestito allo Slovan Liberec, è arrivato il momento di salutare i vecchi compagni in vista della nuova avventura in maglia vio...

Per Martin Graiciar, giovane di proprietà della Fiorentina ma lasciato in prestito allo Slovan Liberec, è arrivato il momento di salutare i vecchi compagni in vista della nuova avventura in maglia viola. Questo il messaggio che l'attaccante ha postato sul suo profilo Facebook: "È difficile salutarvi, un anno e mezzo fa ho fatto un passo cruciale nella mia carriera, e quello era il trasferimento da Plzen a Liberec. Ora posso dire che è stato il miglior passo della mia carriera finora, non solo ho avuto un’opportunità in prima divisione, ma mi trasferirò alla Fiorentina. Mi ha anche fatto conoscere un sacco di persone fantastiche che mi hanno aiutato, come i miei compagni di squadra, a cui devo molto, e mi mancheranno, quindi, ovviamente, anche il mister. Anche se non ho aiutato in campo in primavera, sono felice di essere qui perché ho imparato ad essere mentalmente resistente alle influenze esterne e ad alcune persone, andare per mano con loro. Esperienza. Avrò lo Slovan Liberec sempre nel mio cuore".