Notizie Slovan Liberec Fiorentina

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Graiciar saluta lo Slovan Liberec: "Mi mancherete, vi devo molto. Ora penso alla Fiorentina"

06 giugno 2018 17:56

Martin Graiciar ancora a segno con la maglia dello Slovan Liberec, ma i tre punti vanno al Jihlava

04 novembre 2017 19:13

Ufficiale, la Fiorentina acquista Martin Graciar attaccante classe 99 ceco dello Slovan Liberec

12 luglio 2017 11:12

FORM. UFFICIALE: TORNANO DE MAIO, CRISTOFORO E CHIESA. L'ATTACCO...

03 novembre 2016 19:43

Sky sceglie ancora la Fiorentina per la gara in chiaro, snobbata l'Inter

31 ottobre 2016 12:14

Sousa: "Arrivare primi ci permette di avere un percorso più semplice. Ho scelto il rombo a centrocampo perché..."

20 ottobre 2016 21:40

FORM. UFFICIALE: SOUSA CAMBIA MODULO E PASSA AL CENTROCAMPO A TRE. KALINIC TITOLARE

20 ottobre 2016 17:59

I giocatori dello Slovan Liberec scelgono il viola per il loro biliardo nel pre gara contro la Fiorentina

20 ottobre 2016 15:26

CINQUECENTO MODI PER DIRTI TI AMO

20 ottobre 2016 12:20

Sousa: "Abbiamo bisogno di Ilicic e di tutti i big. Lo scorso anno abbiamo pagato l'assenza di Badelj nel ritorno"

19 ottobre 2016 19:00

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