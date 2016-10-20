FORM. UFFICIALE: SOUSA CAMBIA MODULO E PASSA AL CENTROCAMPO A TRE. KALINIC TITOLARE

La viola cambia modulo, gioca Cristoforo, due punte in avanti. Questa la formazione per l'Europa League

Sousa passa alla difesa a quattro e conferma lo schema a due punte con Kalinic e Babacar contemporaneamente in campo dal 1', dietro di loro agirà Borja Valero.

Turnover invece a centrocampo dove Cristoforo fa riposare Bernardeschi, insieme a lui Vecino e Badelj. Davanti a Tatarusanu la linea difensiva sarà composta da Tomovic, Gonzalo Rodriguez, Astori e Maxi Olivera.

I padroni di casa rispondo con un coperto 4-1-4-1 in cui Breite giostrerà davanti alla retroguardia, davanti l'unica punta è Komlichenko.

Ecco l’undici viola contro lo Slovan Liberec: Fiorentina: Tatarusanu, Gonzalo, Tomovic, Astori, M.Olivera, Badelj, Vecino, Cristoforo, B. Valero, Babacar, Kalinic.

Sousa opta dunque per il 4-3-1-2 per la gara di stasera.

Questa invece la formazione dello Slovan Liberec: Slovan: Dubravka, Breite Karafiat Coufal Sykora Navratil Folprecht Hovorka Komilichenko Sevcik Vuch