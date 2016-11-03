FORM. UFFICIALE: TORNANO DE MAIO, CRISTOFORO E CHIESA. L'ATTACCO...

Sousa sceglie il 4-2-3-1 e schiera ancora titolare Kalinic. In panchina della Fiorentina Babacar e Zarate

Redazione Labaroviola
03 novembre 2016 19:43
Diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina - Slovan Liberec in programma alle 21.05 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, Paulo Sousa sceglie il 4-2-3-1 per la sua squadra e getta nella mischia il giovane Federico Chiesa bocciando a sorpresa Babacar e Mauro Zarate. Questi gli undici scelti per l'Europa League:

Fiorentina

  • 12 Ciprian Tătăruşanu (Vice capitano)
  • 2 Gonzalo Rodríguez (Capitano)
  • 4 Sebastian De Maio
  • 31 Hrvoje Milic
  • 40 Nenad Tomović
  • 19 Sebastián Cristóforo
  • 6 Carlos Sanchez
  • 20 Borja Valero
  • 25 Federico Chiesa
  • 9 Nikola Kalinic
  • 72 Josip Iličić

 

  • Slovan Liberec
  • 17 Václav Hladký (Vice capitano)
  • 5 Vladimír Coufal (Capitano)
  • 6 Jan Sýkora
  • 10 Zdeněk Folprecht
  • 11 David Hovorka
  • 13 Miroslav Marković
  • 16 Igor Sukennik
  • 22 Petr Ševčík
  • 23 Egon Vůch
  • 24 Daniel Bartl
  • 26 Lukáš Bartošák

