FORM. UFFICIALE: TORNANO DE MAIO, CRISTOFORO E CHIESA. L'ATTACCO...
Sousa sceglie il 4-2-3-1 e schiera ancora titolare Kalinic. In panchina della Fiorentina Babacar e Zarate
A cura di Redazione Labaroviola
03 novembre 2016 19:43
Diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina - Slovan Liberec in programma alle 21.05 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, Paulo Sousa sceglie il 4-2-3-1 per la sua squadra e getta nella mischia il giovane Federico Chiesa bocciando a sorpresa Babacar e Mauro Zarate. Questi gli undici scelti per l'Europa League:
Fiorentina
- 12 Ciprian Tătăruşanu (Vice capitano)
- 2 Gonzalo Rodríguez (Capitano)
- 4 Sebastian De Maio
- 31 Hrvoje Milic
- 40 Nenad Tomović
- 19 Sebastián Cristóforo
- 6 Carlos Sanchez
- 20 Borja Valero
- 25 Federico Chiesa
- 9 Nikola Kalinic
- 72 Josip Iličić
- Slovan Liberec
- 17 Václav Hladký (Vice capitano)
- 5 Vladimír Coufal (Capitano)
- 6 Jan Sýkora
- 10 Zdeněk Folprecht
- 11 David Hovorka
- 13 Miroslav Marković
- 16 Igor Sukennik
- 22 Petr Ševčík
- 23 Egon Vůch
- 24 Daniel Bartl
- 26 Lukáš Bartošák