Ufficiale, la Fiorentina acquista Martin Graciar attaccante classe 99 ceco dello Slovan Liberec
Colpo in arrivo in casa viola, preso l'attaccante della Repubblica Ceca under 19 adesso inpegnata negli europei di categoria
A cura di Redazione Labaroviola
12 luglio 2017 11:12
ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive dell’ attaccante Martin Graiciar dall’ F.C. Slovan Liberec. Graiciar, nato a Karlovy Vary (Repubblica Ceca) l’11 aprile del 1999, è attualmente impegnato negli Europei Under 19 in corso di svolgimento in Georgia, dove con la Nazionale della Repubblica Ceca affronterà in semifinale l’Inghilterra.