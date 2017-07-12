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Ufficiale, la Fiorentina acquista Martin Graciar attaccante classe 99 ceco dello Slovan Liberec

Colpo in arrivo in casa viola, preso l'attaccante della Repubblica Ceca under 19 adesso inpegnata negli europei di categoria

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 luglio 2017 11:12
Ufficiale, la Fiorentina acquista Martin Graciar attaccante classe 99 ceco dello Slovan Liberec -
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ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive dell’ attaccante Martin Graiciar dall’ F.C. Slovan Liberec. Graiciar, nato a Karlovy Vary (Repubblica Ceca) l’11 aprile del 1999, è attualmente impegnato negli Europei Under 19 in corso di svolgimento in Georgia, dove con la Nazionale della Repubblica Ceca affronterà in semifinale l’Inghilterra.

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