Sky sceglie ancora la Fiorentina per la gara in chiaro, snobbata l'Inter

Giovedì Fiorentina Slovan Liberec sarà visibile in chiaro sul canale 8 del digitale

Ottima notizia per i tifosi della Fiorentina in vista della quarta giornata della fase a gironi di Europa League, che si svolgerà giovedì prossimo 3 novembre e potrebbe essere già decisiva ai fini della qualificazione ai sedicesimi di finale in programma nel mese di febbraio 2017. La partita dei viola contro lo Slovan Liberec (all'andata finì 3-1 per i gigliati con doppietta di Kalinic, ndr) sarà trasmessa in chiaro sul canale TV8 e sarà visibile anche ai non abbonati alla piattaforma Sky. Delusione invece per i tifosi dell'Inter, che speravano di assistere "gratuitamente" al delicato impegno in Inghilterra contro il Southampton, determinante per il prosieguo dei nerazzurri nella manifestazione europea.