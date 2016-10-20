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I giocatori dello Slovan Liberec scelgono il viola per il loro biliardo nel pre gara contro la Fiorentina

Simpatico retroscena svelato dal giornalista di Sky Sport Alessandro Alciato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 ottobre 2016 15:26
I giocatori dello Slovan Liberec scelgono il viola per il loro biliardo nel pre gara contro la Fiorentina -
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Come riporta il giornalista di Sky Sport Alessandro Alciato strana e divertente curiosità per i giocatori dello Slovan Liberec nel pre gara della partita contro la Fiorentina di Europa League, infatti i giocatori delle squadra della Repubblica Ceca hanno passato la vigilia del match giocando a biliardo, ma per l'occasione è stato adottato un tappeto "viola Fiorentina". Una bella e simpatica scelta che sta a significare come in casa Ceca ci tengono e non poco a questa sfida. I giocatori della squadra quattordicesima in campionato hanno passato la vigilia della partita svagandosi nell'albergo giocando a biliardo, un bel modo per perdere tempo e stemperare la tensione.

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