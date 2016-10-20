I giocatori dello Slovan Liberec scelgono il viola per il loro biliardo nel pre gara contro la Fiorentina

Simpatico retroscena svelato dal giornalista di Sky Sport Alessandro Alciato

Come riporta il giornalista di Sky Sport Alessandro Alciato strana e divertente curiosità per i giocatori dello Slovan Liberec nel pre gara della partita contro la Fiorentina di Europa League, infatti i giocatori delle squadra della Repubblica Ceca hanno passato la vigilia del match giocando a biliardo, ma per l'occasione è stato adottato un tappeto "viola Fiorentina". Una bella e simpatica scelta che sta a significare come in casa Ceca ci tengono e non poco a questa sfida. I giocatori della squadra quattordicesima in campionato hanno passato la vigilia della partita svagandosi nell'albergo giocando a biliardo, un bel modo per perdere tempo e stemperare la tensione.