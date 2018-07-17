Graiciar: "Voglio stare con la prima squadra, Pioli un grande allenatore. Vogliamo giocare l'Europa League"

Il neo attaccante della Fiorentina Martin Graiciar si è presentato a Moena dopo David Hancko. Queste le sue dichiarazioni:"Sono felice di vestire la maglia della Fiorentina, ci sono attaccanti molto f...

Il neo attaccante della Fiorentina Martin Graiciar si è presentato a Moena dopo David Hancko. Queste le sue dichiarazioni:

"Sono felice di vestire la maglia della Fiorentina, ci sono attaccanti molto forti ma lotterò per stare con la prima squadra, ci sono attaccanti forti ma ci proverò. Mi ispiro a Lewandowski. Gli obbiettivi di squadra? Difficile da dire ma vogliamo giocare l'Europa League. Pioli mi da consigli anche sulla fase difensiva, è un grande allenatore".