Comunicato Fiorentina: Graiciar si è infortunato. Le condizioni...
ACF Fiorentina comunica che il calciatore Martin Graiciar, nel corso della gara amichevole contro l'Arezzo, ha riportato un affaticamento a carico del retto femorale della coscia destra. Il calciatore...
A cura di Redazione Labaroviola
24 agosto 2018 13:04
ACF Fiorentina comunica che il calciatore Martin Graiciar, nel corso della gara amichevole contro l'Arezzo, ha riportato un affaticamento a carico del retto femorale della coscia destra. Il calciatore nei prossimi giorni effettuerà un programma di lavoro personalizzato al fine di rientrare in gruppo in tempi brevi.