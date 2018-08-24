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Comunicato Fiorentina: Graiciar si è infortunato. Le condizioni...

ACF Fiorentina comunica che il calciatore Martin Graiciar, nel corso della gara amichevole contro l'Arezzo, ha riportato un affaticamento a carico del retto femorale della coscia destra. Il calciatore...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 agosto 2018 13:04
Comunicato Fiorentina: Graiciar si è infortunato. Le condizioni... -
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ACF Fiorentina comunica che il calciatore Martin Graiciar, nel corso della gara amichevole contro l'Arezzo, ha riportato un affaticamento a carico del retto femorale della coscia destra. Il calciatore nei prossimi giorni effettuerà un programma di lavoro personalizzato al fine di rientrare in gruppo in tempi brevi.

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