Antognoni: "Hancko tra i 50 migliori giovani al mondo. Vanta un gran sinistro. Graiciar invece..."

In fase di presentazione dei due nuovi acquisti viola Hancko e Graiciar, ha preso parola in sala stampa Giancarlo Antognoni: "Hancko è poliedrico e può giocare in due ruoli della difesa: terzino sinis...

In fase di presentazione dei due nuovi acquisti viola Hancko e Graiciar, ha preso parola in sala stampa Giancarlo Antognoni:

"Hancko è poliedrico e può giocare in due ruoli della difesa: terzino sinistro e centrale. E' stato inserito tra i 50 migliori giovani al mondo e vanta molte presenze in Nazionale giovanile ed ha un gran sinistro. Graiciar ha soli 19 anni ma ha già giocato in una prima squadra ceca. Può fare sia la prima che la seconda punta".