Ufficiale: Graiciar passa allo Sparta Praha a titolo temporaneo. Il comunicato
ACF Fiorentina comunica di aver ceduto all'AC Sparta Praha, a titolo temporaneo, con diritto di acquisto a favore del Club ceco e di riacquisto a favore della Fiorentina, i diritti alle prestazioni sp...
A cura di Redazione Labaroviola
09 luglio 2019 12:43
ACF Fiorentina comunica di aver ceduto all'AC Sparta Praha, a titolo temporaneo, con diritto di acquisto a favore del Club ceco e di riacquisto a favore della Fiorentina, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Martin Graiciar (classe ’99).
Fonte: Violachannel