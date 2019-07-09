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Ufficiale: Graiciar passa allo Sparta Praha a titolo temporaneo. Il comunicato

ACF Fiorentina comunica di aver ceduto all'AC Sparta Praha, a titolo temporaneo, con diritto di acquisto a favore del Club ceco e di riacquisto a favore della Fiorentina, i diritti alle prestazioni sp...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 luglio 2019 12:43
Ufficiale: Graiciar passa allo Sparta Praha a titolo temporaneo. Il comunicato - Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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ACF Fiorentina comunica di aver ceduto all'AC Sparta Praha, a titolo temporaneo, con diritto di acquisto a favore del Club ceco e di riacquisto a favore della Fiorentina, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Martin Graiciar (classe ’99).

 

Fonte: Violachannel

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