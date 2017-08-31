Lo Faso, ecco le cifre: 300mila euro per il prestito, più 2,7 milioni per il riscatto. Bonus legati alla nazionale...
Lo Faso in viola, ecco le cifre. Secondo quanto è stato appreso da Labaroviola.com, il giovane talento si trasferisce a Firenze sulla base di un prestito oneroso pari a 300mila euro, cui aggiungere 2,...
A cura di Redazione Labaroviola
31 agosto 2017 16:39
Lo Faso in viola, ecco le cifre. Secondo quanto è stato appreso da Labaroviola.com, il giovane talento si trasferisce a Firenze sulla base di un prestito oneroso pari a 300mila euro, cui aggiungere 2,7 milioni per il riscatto. I rosanero percepiranno inoltre bonus alla prima presenza in Under 21 e alla prima in nazionale maggiore. Lo Faso firma per un anno opzione per i prossimi 4.