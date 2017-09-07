Labaro Viola

J.Perez: "Felicissimo di essere a Livorno, è una piazza importante. Sulla Fiorentina..."

Joshua Perez è un nuovo giocatore del Livorno. Il classe '98 californiano, di proprietà della Fiorentina, è stato presentato quest'oggi dalla società amaranto ed ha rilasciato qualche breve dichiarazi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 settembre 2017 15:20
J.Perez: "Felicissimo di essere a Livorno, è una piazza importante. Sulla Fiorentina..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Perez
Livorno
Presentazione
Prestito
Condividi

Joshua Perez è un nuovo giocatore del Livorno. Il classe '98 californiano, di proprietà della Fiorentina, è stato presentato quest'oggi dalla società amaranto ed ha rilasciato qualche breve dichiarazione: "Sono felicissimo del mio arrivo a Livorno in una piazza importante e calorosa. La Fiorentina mi vide giocare con la nazionale Usa e mi fece arrivare in Italia. Sono un attaccante rapido e veloce”. A riportarlo è TuttoMercatoWeb.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok