J.Perez: "Felicissimo di essere a Livorno, è una piazza importante. Sulla Fiorentina..."

Joshua Perez è un nuovo giocatore del Livorno. Il classe '98 californiano, di proprietà della Fiorentina, è stato presentato quest'oggi dalla società amaranto ed ha rilasciato qualche breve dichiarazi...

Joshua Perez è un nuovo giocatore del Livorno. Il classe '98 californiano, di proprietà della Fiorentina, è stato presentato quest'oggi dalla società amaranto ed ha rilasciato qualche breve dichiarazione: "Sono felicissimo del mio arrivo a Livorno in una piazza importante e calorosa. La Fiorentina mi vide giocare con la nazionale Usa e mi fece arrivare in Italia. Sono un attaccante rapido e veloce”. A riportarlo è TuttoMercatoWeb.