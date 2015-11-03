Labaro Viola

Notizie Presentazione Fiorentina

Richardson alla presentazione: "Venuto a Firenze per fare il salto di qualità. Sono un centrocampista box to box che sa fare entrambe le fasi"

13 agosto 2024 15:29

Tutte le foto della presentazione di Cabral, sorrisi con Pradè e maglia numero 9 mostrata

02 febbraio 2022 16:36

J.Perez: "Felicissimo di essere a Livorno, è una piazza importante. Sulla Fiorentina..."

07 settembre 2017 15:20

ACF: domani alle 11,30 allo stadio la presentazione di Cyril Thereau

03 settembre 2017 15:51

Domani alle 11 la presentazione del nuovo terzino viola Vincent Laurini.

28 agosto 2017 18:51

ACF, domani alle 14:30 si terrà la presentazione di German Pezzella, il comunicato ufficiale...

23 agosto 2017 19:19

La Presentazione del Cholito Simeone è stata anticipate alle ore 11 di lunedì. Il comunicato ACF...

19 agosto 2017 19:25

Saponara: "Presto sarò in campo, per ora mi limito a sfiancarmi in biciletta"

14 luglio 2017 22:42

LIVE presentazione a Moena, Antognoni: "Grazie tifosi, non ci abbandonate mai, neppure in questa occasione"

14 luglio 2017 21:32

Nuove maglie: il 5 luglio la presentazione ufficiale presso il Palagio di Parte Guelfa...

29 giugno 2017 18:04

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