Notizie Presentazione Fiorentina

Richardson alla presentazione: "Venuto a Firenze per fare il salto di qualità. Sono un centrocampista box to box che sa fare entrambe le fasi"
13 agosto 2024 15:29
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02 febbraio 2022 16:36
J.Perez: "Felicissimo di essere a Livorno, è una piazza importante. Sulla Fiorentina..."
07 settembre 2017 15:20
ACF: domani alle 11,30 allo stadio la presentazione di Cyril Thereau
03 settembre 2017 15:51
Domani alle 11 la presentazione del nuovo terzino viola Vincent Laurini.
28 agosto 2017 18:51
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19 agosto 2017 19:25
Saponara: "Presto sarò in campo, per ora mi limito a sfiancarmi in biciletta"
14 luglio 2017 22:42
LIVE presentazione a Moena, Antognoni: "Grazie tifosi, non ci abbandonate mai, neppure in questa occasione"
14 luglio 2017 21:32
Nuove maglie: il 5 luglio la presentazione ufficiale presso il Palagio di Parte Guelfa...
29 giugno 2017 18:04
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